BERNSTEIN RESEARCH stuft Kion auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kion nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Kennziffern zum Auftragseingang des Logistikkonzerns seien gemischt ausgefallen, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unbeantwortet bleibe derweil die zentrale Frage, welcher Anteil des Auftragsbestandes in dem auf Automatisierungslösungen spezialisierten Segment dem Risiko einer geringen Rentabilität unterliege oder gar gänzlich unrentabel sei./la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2022 / 06:58 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2022 / 06:58 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -3,52 % und einem Kurs von 21,35EUR an der Börse Tradegate.