Bierfreund : Sehr gutes Ergebnis – ich bin gespannt, auf welche Gedanken die Ampelregierung nun kommen wird, um die Gewinne noch stärker abzuschöpfen. […] Ich frage mich, was noch passieren muss, damit die Rakete endlich zündet. Zu dem überaus guten Ergebnis kommt heute eine weitere Zinserhöhung. Wenn nicht jetzt, wann dann? Hat das vielleicht etwas mit der Tochter der Deutschen Bank zu tun oder wird die Aktie mit Gewalt unten gehalten? Nach dem positiven Start hätte ich nicht mit so einer Bauchlandung gerechnet.

TeamJapanisch: Wir haben so viele Quartale gehabt, in denen die Deutsche Bank die Markterwartungen übertroffen hat. Sie erzielt Ergebnisse wie in Zeiten, in denen der Kurs vielfach höher stand. Trotzdem dümpeln wir um die neun Euro herum. Ein vernünftiger Wert wäre wohl eher 50 Euro. Komplett lächerlich, wie lange die Aktie heruntergedrückt wird. Sie ist massiv unterbewertet.