München (ots) - Angesichts von Budgetkürzungen sowie einer Vielzahl von

Herausforderungen - vom Bedeutungsverlust des Marketings in wirtschaftlich

schwierigen Zeiten bis hin zum Fachkräftemangel - könnten sich die nächsten

sechs Monate für deutsche B2B-Marketer schwierig gestalten.



Obwohl rund die Hälfte der Führungskräfte im B2B-Marketing weltweit berichten,

dass ihre Budgets durch die aktuelle Wirtschaftslage beeinträchtigt wurden,

schaut die Mehrheit von ihnen (76 Prozent) im Hinblick auf ihre

Marketingstrategie optimistisch auf die nächsten sechs Monate - so das Ergebnis

einer aktuellen Studie von LinkedIn* unter mehr als 1.700 B2B-Marketingleitern

weltweit. Doch es wird deutlich, dass sich die Situation von Land zu Land

unterscheidet: Während die Befragten in Indien (94 Prozent) und Saudi-Arabien

(92 Prozent) den größten Optimismus zeigen, stimmen dem in Deutschland lediglich

50 Prozent zu, insgesamt der niedrigste Wert.





In der derzeitigen Lage wollen sich B2B-Marketer vor allem darauf konzentrieren,die Marke ihres Unternehmens auszubauen: Mehr als zwei Drittel weltweit (67Prozent) und sogar drei Viertel der Befragten in Deutschland (75 Prozent)bestätigen, dass sie ihre Ausgaben in diesem Bereich entweder aufrechterhaltenoder sogar erhöhen werden. Als Grund hierfür nannte in Deutschland nahezu jederZweite (46 Prozent), dass eine starke Marke den langfristigen Absatz fördert.Darüber hinaus spielt auch eine Rolle, dass Unternehmen durch eine starke Markeauch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten Käufern im Gedächtnis bleiben und sichdadurch der Recall-Wert verbessert (jeweils 39 Prozent).Grundsätzlich sind mehr als zwei Drittel (68 Prozent) überzeugt, dass sichUnternehmen, die ihre Marketingausgaben während einer Phase wirtschaftlicherUnsicherheit nicht reduzieren, danach schneller erholen.Herausforderungen auf unterschiedlichen EbenenAls eine der größten Herausforderungen in den nächsten sechs Monaten sehen diedeutschen B2B-Marketingexperten die Tatsache, dass ihr Geschäftsbereich inwirtschaftlich unsicheren Zeiten keine Priorität mehr genießt. In keinem anderenLand stimmen mehr Befragte (18 Prozent) dieser Aussage zu, der globaleDurchschnitt liegt lediglich bei 12 Prozent. Fehlende größere Investitionen indie Marke (18 Prozent) werden ebenfalls als Herausforderung betrachtet, genauwie der Fachkräftemangel: 17 Prozent sehen die Mitarbeiterbindung und dieGewinnung neuer Talente als schwierige Aufgabe in den kommenden Monaten.Die Wirksamkeit von Kampagnen messen und den Return on Investment (ROI) vonMarketinginvestitionen nachweisen, nennen in Deutschland nur 17 Prozent der