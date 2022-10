Die 6. Ausgabe der FII beginnt mit bahnbrechenden Gesprächen über Wirtschaft und Investitionen

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Die sechste Ausgabe der Future Investment

Initiative (FII) begann gestern in Riad unter dem Motto "Investing in Humanity:

Enabling a New Global Order" (In die Menschlichkeit investieren: Ermöglichung

einer neuen Weltordnung) mit bahnbrechenden Diskussionen, wichtigen

Ankündigungen und anregenden Workshops.



Beamte, Führungskräfte und andere Würdenträger aus der ganzen Welt nahmen am

ersten Konferenztag teil, darunter der senegalesische Präsident Macky Sall, der

pakistanische Premierminister Shehbaz Shari, der griechische Minister für

Wirtschaftsentwicklung und Investitionen, S.E. Adonis Georgiadis, und der

finnische Minister für Außenhandel und Entwicklung, S.E. Ville Skinnari, um nur

einige zu nennen.