Baugeld Nach steilem Anstieg wird Seitwärtsbewegung wahrscheinlicher (FOTO)

München (ots) -



- Jumbo-Zinsschritte der Zentralbanken haben Immobilienkredite auf über 4

Prozent verteuert

- Eingetrübte Konjunkturaussichten bremsen weiteren Anstieg

- Interhyp-Bauzins-Trendbarometer: Befragte Experten erwarten zum Jahresende

Konditionen zwischen 4 und 4,5 Prozent



Der erneute Jumbo-Zinsschritt der EZB um 0,75 Prozentpunkte ist in den Bauzinsen

bereits weitgehend eingepreist, berichtet Interhyp, Deutschlands größter

Vermittler privater Baufinanzierungen. Die Zinsen für zehnjährige Darlehen

hatten sich im Vorfeld der Sitzung auf über 4 Prozent erhöht, bewegen sich

aktuell aber eher seitwärts. "Die Konditionen haben im Oktober durch die

Erwartungen an die straffere Geldpolitik der Notenbanken deutlich zugelegt. Der

erneute große Zinsschritt der EZB untermauert die geldpolitische

Entschlossenheit im Kampf gegen die Inflation", sagt Mirjam Mohr, Vorständin für

das Privatkundengeschäft der Interhyp AG. "Allerdings ist der Zinsschritt im

Baugeld bereits weitgehend berücksichtigt und die aktuell getrübten

Konjunkturaussichten bremsen den Anstieg ab." Das sehen auch die meisten der für

den aktuellen Interhyp-Zinsbericht befragten Expertinnen und Experten deutscher

Kreditinstitute so. Die Mehrheit erwartet in den nächsten Wochen eher

gleichbleibende Zinsen und geht zum Jahresende für die zehnjährigen Darlehen von

Zinsen zwischen 4 und 4,5 Prozent aus.