UBS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Der Elektrotechnikkonzern sei stark gewachsen und habe dabei die nachlassenden Engpässe in den Lieferketten gut genutzt, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2022 / 06:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2022 / 06:19 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -3,91 % und einem Kurs von 127,2EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillermo Peigneux Lojo

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 165

Kursziel alt: 165

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m