Immobilien nach Leitzins-Erhöhung nicht mehr leistbar? Finanzierungssumme bereits um ein Viertel geschrumpft

Nürnberg (ots) -- EZB-Entscheidung: Leitzins wird um 0,75 Prozentpunkte auf 2 Prozent angehoben,Immobilienkauf wird immer schwerer leistbar- Wegen Anstieg der Bauzinsen: Die finanzierbare Kreditsumme für den Kauf vonWohneigentum hat sich in den größten Städten bereits jetzt in der Spitze ummehr als 100.000 Euro reduziert- Das Kaufbudget von Familien mit mittlerem Einkommen schrumpfte bereits um109.000 Euro in Stuttgart, 108.000 Euro in München und 106.000 Euro inFrankfurtDie Europäische Zentralbank (EZB) hebt den Leitzins weiter an: Der Zinssatz wirdum 0,75 Prozentpunkte erhöht und liegt nun bei 2 Prozent. Für viele Menschendürfte damit der Kauf einer Immobilie noch schwerer oder gar unmöglich werden,wenn in der Folge auch die Bauzinsen weiter steigen. Wer mit Wohneigentumliebäugelt, muss schon jetzt aufgrund des höheren Zinsniveaus seineFinanzierungssumme deutlich reduzieren. Für Haushalte mit durchschnittlichemEinkommen ging das finanzierbare Kreditbudget in den 14 größten Städten seitJahresanfang bereits zwischen 81.000 und 109.000 Euro zurück - das entsprichteinem Viertel der Kaufsumme. Das zeigt eine Analyse von immowelt, in deruntersucht wurde, wie sich die leistbaren Darlehenssummen für Familien mitDurchschnittseinkommen reduziert haben, wenn sie eine Wohnkostenquote von 30Prozent nicht überschreiten wollen.Wegen Anstieg der Bauzinsen: Bis zu 109.000 Euro weniger Kredit leistbarFür Kaufinteressenten bedeutet der starke Anstieg der Bauzinsen bereits jetzt:Die Finanzierungssumme, die sie sich leisten können, ist deutlich gesunken. EineBeispielrechnung zeigt, dass die Darlehenssumme für einen Haushalt mitdurchschnittlichem Einkommen im Vergleich zum 1. Quartal 2022 um bis zu 109.000Euro gesunken ist, sofern es bei einer gesunden Wohnkostenbelastung bleibensoll. Als Überbelastung gilt gemeinhin eine Wohnkostenquote, also das Verhältnisvon Wohnkosten zu Gehalt, von über 30 Prozent.Am stärksten sind die Einbußen demnach in Stuttgart: Eine Familie muss ihrBudget um 109.000 Euro reduzieren, um die 30-Prozent-Marke nicht zuüberschreiten. Statt einem Kredit in Höhe von 431.000 Euro im 1. Quartal sinddurch die gestiegenen Zinsen bei einer noch akzeptablen finanziellen Belastungim 3. Quartal nur noch 322.000 Euro machbar. In München schrumpfte das Budget um108.000 Euro auf 318.000 Euro zusammen, in Frankfurt um 106.000 Euro auf 314.000Euro. Generell verzeichnen alle 14 Städten deutliche Einbußen bei derLeistbarkeit von Immobilien. 81.000 Euro Differenz in Leipzig ist der geringsteWert. In der sächsischen Großstadt kann ein durchschnittlicher Haushalt derzeit