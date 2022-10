Viel Bewegung in der Gamsstadt

--------------------------------------------------------------

Kitzbühel (ots) - Kitzbühel startet mit zahlreichen Neuigkeiten in den WinterArbeit und Fleiß, Pioniergeist und die Lust auf Veränderung - das hält Kitzbühelin Schwung und eröffnet Gästen und Einheimischen ständig die Freude neuenGenusses. Gerade in den letzten Monaten hat sich wieder viel getan.Ob Umbau, Renovierung, neue Restaurant- oder Shop-Konzepte - damit Sie amLaufenden bleiben und immer bestens informiert sind, haben wir die Neuigkeitenfür Sie zusammengefasst.Genussmomente à la carteEine der größten Veränderungen im Restaurant-Angebot zeigt das ehemaligeBastian's: Die Münchener Gastro-Ikone Ugo Crocamo eröffnete hier bereits imAugust die bekannte Restaurantmarke H'ugo's im edlen Design als Pop-Up-Betrieb,die sich damit als Nummer sieben unter ihren Schwestern einreiht. Im Winter wirddas Konzept weiter ausgebaut und täglich von 08:00 bis 22:00 Uhr lässigerBistro-Stil gelebt. Die Karte deckt Frühstücksklassiker, italienische Gerichte,coole Drinks und erstklassige Weine ab. GenießerInnen entgeht hier nichts, dennauch das Auge erfreut sich am eleganten Grau und den warmen Erdfarben.Neue Gastgeber treffen wir seit Juli auch im Auwirt , der Schwester von KampaPark in Prag. In der traditionellen Skistube, im State of theArt-Hauptspeisesaal aus Beton und Glas - entworfen von Ferdinand Porsche - sowieim ruhigen Garten erfreuen sich BesucherInnen an lokalen Gerichten undanspruchsvollen Genüssen. Ganz nach dem Motto: Leistungsstarke Küche und lokalinspirierte Gerichte - einfach das Beste aus allen Welten!Die beliebte, in der Nähe der Liebfrauenkirche gelegene Kisini Bäckerei hat sichvergrößert und begeistert weiterhin mit schmackhaftem Kaffee und leckerenSchmankerln zum Frühstück oder für die kleine Pause zwischendurch.Japanische, exklusive Genüsse bietet das 5-Sterne-Hotel Weisses Rössl wieder ab8. Dezember 2022. Das erste und einzige ZUMA Restaurant im deutschsprachigenRaum besteht im Wesentlichen aus drei verschiedenen Komponenten: Der Hauptküchemit einer Auswahl an zeitgenössischen Gerichten, der Sushi Bar und demRobata-Grill.Das Haute Cuisine Restaurant Berggericht im Alten Finanzamt wird im benachbartenLacknerhaus um den Feinkostladen Löws Deli erweitert. Franz Josef hingegen setztauf Naschkatzen und verwöhnt mit kaiserlichen Torten in der ehemaligenKonditorei Hölzl. Die Eröffnung der beiden Treffs sind für November bzw.Dezember geplant.Veränderungen in der Hotellerie