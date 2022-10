Nachhaltige Ernährung mit intelligenten Farmstrukturen / Strategische Partnerschaft von KRONE und ORGANIC GARDEN für synergetische Kreislaufwirtschaft in der Landwirtschaft (FOTO)

Ingolstadt/Spelle (ots) - Organic Garden holt sich einen starken Partner ins

Boot: Der emsländische Nutzfahrzeug- und Landtechnikhersteller KRONE steigt als

Investor in das Ingolstädter Food-Tech Start-up ein.



Tradition und Vision im zukunftsweisenden Zusammenspiel





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Organic Garden steht seit der Gründung 2019 für die ganzheitliche Betrachtungdes Themas Ernährung: Gesund für Natur und Mensch muss es sein - und demVerbraucher einfach köstlich schmecken. Zum umfassenden Konzept gehören deshalbnicht nur ein Food Lab oder die Produktion und der Vertrieb von Speisen, eigenenProdukten und Getränken in den Organic Garden Eateries oder im Onlineshop. Auchim Bereich Schulcatering und Großverpflegung steht das mit mittlerweile 26Millionen Euro bewertete Unternehmen für die gesündere Alternative.Zukünftig soll ein Großteil der verwendeten Lebensmittel auf eigenenHigh-Tech-Farmen wachsen, die dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft folgen. Umdiesen nachhaltigen Ansatz zu fördern und die Idee der ressourcenschonendenLebensmittelerzeugung in der Ernährungs- und Landwirtschaftsbranche weiter zuplatzieren, haben sich KRONE und Organic Garden auf eine Zusammenarbeitgeeinigt, die das Familienunternehmen mit einem strategischen Investmentuntermauert: Mit neuen innovativen Vermarktungsperspektiven regionalerlandwirtschaftlicher Produkte, so dass der Landwirt von dieser Art derLebensmittelherstellung einen ökologischen wie ökonomischen Nutzen hat.Nachhaltige Ernährung der ZukunftMit dem siebenstelligen Investment setzt KRONE ein Zeichen für neue Denkansätzeund Handlungsfelder der Ernährungsbranche mit ihren vielfältigen Erzeugern.Organic Garden CEO Martin Wild bringt es auf den Punkt: "Unser beider Ziel istes, die Welt der Ernährung als Lebensader für jetzige und kommende Generationenzu gestalten - zukunftsfähig und mit einer im wahrsten Sinne des Wortes"gesunden Mischung aus Tradition und Innovation". Die IngolstädterErnährungspioniere können nun im Rahmen der strategischen Partnerschaft auf dieunterschiedlichsten Kompetenzen und Netzwerke der KRONE Gruppe in derLandwirtschaft sowie der Logistik zurückgreifen.Pionier trifft auf PionierDie KRONE Gruppe und Organic Garden eint der Antrieb, die Zukunft der Ernährungmitzugestalten und den respektvollen Umgang mit Ressourcen in den Mittelpunkt zustellen. Starkes Fundament des gemeinsamen Weges stellt dabei ein ähnlicherWertekompass dar: Die Verantwortung gegenüber der Gesundheit von Mensch undNatur sind fest im Unternehmensleitbild beider Unternehmen verankert.