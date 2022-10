Berlin (ots) - Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken(BVR) begrüßt den erneuten Zinsschritt der Europäischen Zentralbank (EZB). "Dergroße Zinsschritt der EZB ist angesichts zweistelliger Inflationsratenunausweichlich geworden. Damit tritt die Notenbank der Teuerung wirksam entgegenund verbessert das Zinsumfeld für Sparerinnen und Sparer. Für eineNormalisierung der Geldpolitik wird aber weitere Wachsamkeit erforderlich sein",so BVR-Präsidentin Marija Kolak. Im Dezember sollte die EZB zudem konkrete Plänezu einem baldigen Abbau ihrer Anleihebestände vorlegen, die sie während derNegativzins- und Pandemiepolitik erworben hat.Die Entscheidung, die TLTRO-Zinskonditionen im Nachhinein zu verändern, seigeldpolitisch hingegen nicht überzeugend. Dahinter stehe zwar die Absicht, dieLiquidität auf den Finanzmärkten zu vermindern, um die Straffung der Geldpolitikzu unterstützen. "Es ist ungewöhnlich, dass die EZB ihre eigenen Zinsbedingungengegenüber Instituten zurücknimmt, die sich an TLTRO-Geschäften beteiligt hatten.Mit den TLTRO-Geschäften leisteten die Banken in der Niedrigzins- undPandemiephase einen Beitrag zur Steigerung der Kreditvergabe", erklärt Kolak.Die nachträglich geänderten Konditionen würden auch Fragen nach derVerlässlichkeit der EZB aufwerfen. "Mit einem schnellen Bilanzabbau hätte dieEZB ihr Ziel besser und mit weniger Nebenwirkungen erreichen können", so Kolakweiter.Pressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)Melanie Schmergal, Abteilungsleiterin Kommunikation undÖffentlichkeitsarbeit / PressesprecherinTelefon: (030) 20 21-13 00, mailto:presse@bvr.de, http://www.bvr.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/40550/5355709OTS: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken