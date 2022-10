Uslar/Vellmar (ots) - Seit über einem Jahr werden die Partnerhändler des

Bikeleasing-Service aus Uslar nun schon persönlich und im eigenen Laden betreut.

Das Konzept fußte in der Idee, Händlern auf Augenhöhe zu begegnen und die

gegenseitige Wertschätzung zu vertiefen.



Inzwischen zählen mehr als 6000 Händler im deutschsprachigen Raum zum Netzwerk

des Leasinganbieters aus Südniedersachsen, Tendenz steigend. Um flächendeckend

präsent sein zu können, teilt sich das Team auf die verschiedenen Bundesländer

auf.





Die Kernaufgabe der Abteilung ist es, dem Partnerhändler auch nach derDienstrad-Schulung zur Seite zu stehen. "Das Konzept des Dienstrad-Leasings unddie damit verbundenen neuen Aufgaben der Händler können gerade in derAnfangszeit Fragen aufwerfen, dort kommen wir ins Spiel", sagt Marcel Reiber,der Leiter des Teams. Er löste vor kurzem Sebastian Pangels ab, der inzwischendie Funktion des Vertriebsleiters übernommen hat."Gegenseitige Wertschätzung und Respekt sind unser Antrieb, ohne einanderfunktioniert es nicht", so Reiber, der, wie auch der Rest des Teams, in seinerFreizeit selbst gern in die Pedale tritt.Neben dieser Tätigkeit gehören auch die Bikeleasing-Demotage zu den Aufgaben derHändlerbetreuung. Neukunden haben hier die Möglichkeit, den Bikeleasing-Servicedirekt am eigenen Firmenstandort zu erleben. Neben dem zuständigen Betreuer istauch immer mindestens ein lokaler Händler vor Ort."Das Angebot richtet sich vor allem an die Mitarbeiter, weil sie neben derpersönlichen Beratung rund ums Thema Dienstrad-Leasing auch die Fahrräder undE-Bikes der teilnehmenden Händler direkt Probe fahren können", erklärt Reiber.So entstehe auch ein direkter Kontakt zum späteren Ansprechpartner beiReparaturen und Inspektionen.Über den Bikeleasing-ServiceBereits seit 2015 zählt der Bikeleasing-Service zu den führenden Akteuren imBereich Dienstrad-Leasing. Als Anbieter überzeugt das Unternehmen im Wettbewerbneben dem reinen Dienstrad-Leasing durch das umfangreiche Service-Paket.Die hausinterne Schadenabteilung, die intuitive App zur Verwaltung derVertragsdaten und nicht zuletzt der Rundum-Versicherungsschutz setzen Maßstäbeim Bereich Kundenservice und sind bisher Alleinstellungsmerkmal auf demdeutschen Markt.Dieses Konzept kommt an: Mittlerweile vertrauen mehr als 40000 Unternehmen mitinsgesamt mehr als 2,3 Mio. Mitarbeitern auf die Leistungen des Unternehmens undkönnen sich bei einem beständig wachsenden Netzwerk aus bisher über 6000Fachhändlern ihr persönliches Dienstrad aussuchen.An den Unternehmensstandorten im südniedersächsischen Uslar, im hessischenVellmar und im österreichischen Innsbruck sind zurzeit rund 180Dienstrad-Begeisterte beschäftigt.Pressekontakt:Bikeleasing-Service GmbH & Co. KGLuisa WeckesserErnst-Reuter-Straße 237170 UslarTelefon: 0 55 71 / 30 26 - 279E-Mail: mailto:weckesser@bikeleasing.deNiederlassung: UslarFirmensitz: VellmarWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/166262/5355753OTS: Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG