Bereits vor der Corona-Pandemie galt Mastercard als klarer Outperformer an den Aktienmärkten der USA und erreichte in der Spitze Anfang 2021 einen Wert um 400,00 US-Dollar, eine weitere Kursspitze in diesem Bereich konnte Anfang dieses Jahres etabliert werden. Dadurch vollendete die Aktie doch ein Doppelhoch und ging anschließend in einen Abwärtstrend über. Dieser reichte bis Anfang Oktober auf einen Wert von 276,87 US-Dollar und somit die Zwischenhochs aus Oktober 2020 abwärts. Zeitweise wurde auch der EMA 200 bärisch gekreuzt, innerhalb der letzten Tage jedoch dynamisch zurückerobert. Hierdurch deutet sich durchaus ein potenzielles Fehlsignal an, dass allerdings noch durch weitere Gewinne bestätigt werden sollte. Kann hieraus eine nachhaltige Trendwende hervorgehen, würde dies gleichwohl neuerliche Long-Chancen eröffnen.

Teuer bewertet

Eine nachhaltige Trendwende hat Mastercard noch nicht vollzogen, hierzu sollte der Wert mindestens über den EMA 50 sowie das Niveau von 340,00 US-Dollar zulegen. Nur in diesem Szenario wären anschließend weitere Zugewinne an 361,95 und darüber den Bereich von rund 375,00 US-Dollar zu favorisieren. Bei anhaltender Stärke könnten aber noch einmal die Jahreshochs um 400,00 US-Dollar angesteuert werden. Interessierte Anleger sollten jedoch weitere Kapitalzuflüsse abwarten, ehe ein Einstieg in das recht teuer bewertete Wertpapier erfolgt. Unterhalb der aktuellen Jahrestiefs von 276,87 US-Dollar würden weitere Abschläge auf 257,01 US-Dollar drohen. Spätestens ab 225,00 US-Dollar dürfte aber wieder eine längere Erholungsbewegung anstehen.