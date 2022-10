Besonders die jüngste Bohrung BBDD0018 hat die Erwartungen übertroffen. Es handelt sich um das bis dato am weitesten westlich gelegene Bohrloch auf dem Projekt. Diese Bohrung durchteufte in geringer Tiefe – wie von den IP-Daten vorhergesagt – eine 32,5 Meter lange, intensiv mineralisierte Zone mit einer Kernzone von sieben Metern mit 60% massiven Kupfersulfiden (Chalkopyrit und geringfügiges Chalkosin). Die Auswertung der Kupfergehalte im Labor steht noch aus. Dennoch lässt sich schon jetzt sagen, dass sich der Erzkörper der Bluebird-Entdeckung nach Westen in Richtung der gemessenen IP-Anomalie nochmals erheblich verdickt und eine Art Sattel formt. Die IP-Daten lassen vermuten, dass die Mineralisierung Richtung Westen offen ist. Tennant will diese Zone in Kürze durch weitere Bohrungen testen.



Abbildung 1: Massiver Chalkopyrit (Kupfersulfid, CuFeS2) im Bohrkern des letzten Diamantbohrlochs BBDD0018.

Gleichzeitig testet Tennant mit dem aktuellen Bohrloch (BBDD0019) tiefere Erweiterungen der Entdeckung Bluebird unterhalb der bislang tiefsten Bohrung BBDD0015. Dort waren 17,8 m @ 3,7 % Cu, 0,34 g/t Au ab 277 Metern (einschließlich 9,5 Metern mit 6,0% Cu) gemessen worden. Tennant vermutet, dass sich der Bluebird-Erzkörper auch zur Tiefe hin verdickt. (Abbildungen 2 und 3)



Abbildung 2: Längsprojektion von Bluebird mit den bisherigen hochgradigen Kupfer-Gold-Abschnitten und den Bohrungen der Phase 2



Abbildung 3: Querschnitt 448,320mE mit einem neuen, stark mineralisierten Abschnitt in BBDD0018 und einem Ziel in der Tiefe

Fazit: Der unmittelbare Zusammenhang zwischen den jüngsten IP-Messungen und dem folgenden Bohrerfolg in Bohrung BBDD0018 geben der Bluebird-Entdeckung eine entscheidende neue Wendung. Die Geologen sammeln immer mehr Belege dafür, dass IP-Messungen auf Bluebird und darüber hinaus den Fingerabdruck von ansonsten an der Oberfläche blinder, aber hochgradiger Kupfer-Mineralisierung in der Tiefe präzise sichtbar machen können. Die durch IP-Daten informierte Erweiterung von Bluebird nach Westen und zur Tiefe hin würde die Effektivität dieses geophysikalischen Werkzeugs vollends belegen. Die beiden Bohrungen BBDD0018 und BBDD0019 könnten also das ganze Spiel verändern. Tennant könnte IP-Daten künftig als Schlüssel nicht nur für die Vergrößerung von Bluebird nutzen, sondern für die Erschließung des gesamten Bluebird-Perseverance Bergbaucamps einschließlich der darin identifizierten zwölf Ziele. Die Entdeckung zweier hochgradiger verdickter Zonen in der Tiefe und in Richtung Westen von Bluebird könnte schon dort allein das Potential für eine Ressource von mehreren Millionen Tonnen liefern! Solche Ausmaße kennt man u.a. von der nahe gelegenen Lagerstätte Peko (frühere Produktion 3,7 Mio. Tonnen mit 4% Cu und 3,5 g/t Au). Doch Tennant will viel mehr. Das Unternehmen hat bereits ein zweites Mehrzweck-Bohrgerät (RC/Diamant) in Auftrag gegeben, um auch andere IP-Ziele innerhalb der größeren Zielzone Bluebird - Perseverance zu erproben. Das Hauptziel wird eine außergewöhnlich starke magnetisch-gravitative Anomalie nahe der historischen Perseverance-Goldbetriebe sein, die eine vielfach größere Signatur besitzt als Bluebird selbst. Unterhalb von Perseverance wurden schon bei früheren RC-Bohrungen hochgradige Goldabschnitte gefunden, aber das von den Tennant-Geologen darunter vermutete Kupfer-Gold-Ziel wurde nicht weiterverfolgt. Genau das will Tennant jetzt nachholen.

