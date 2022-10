Wirtschaft Hanfanbieter Cantourage bereitet Börsengang vor

Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Cannabis-Anbieter Cantourage will an die Frankfurter Börse, und das im sogenannten Wachstumssegment Scale. Entsprechende Informationen aus Kapitalmarktkreisen habe Vorstandsvorsitzender Philip Schetter indirekt bestätigt, berichtet die "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" in ihrer Freitagausgabe.



"Die Hausaufgaben für diesen Schritt 2022 sind gemacht", sagte Schetter der FAZ. Es geht um eine Börsenzulassung nach vertraulicher Privatplatzierung von Aktien bei ausgewählten Investoren. Über einen Zeitpunkt äußert sich das Unternehmen nicht. Für Cantourage ergibt sich auf Basis der Privatplatzierung als Unternehmenswert "ein sehr hoher zweistelliger Millionenbetrag", sagte Schetter.