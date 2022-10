Gut gesucht waren nach Meldung von Quartalszahlen AMAG und schlossen mit einem Plus von 3,2 Prozent. Der Aluminiumverarbeiter hat seinen Gewinn in den ersten drei Quartalen auf 106,7 Millionen Euro fast verdoppelt. Der Umsatz wuchs um 47 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Die Zahlen sind weitgehend im Rahmen der Markterwartungen und auch ihrer eigenen Prognosen gelegen, schreiben die Analysten der Erste Group in einer ersten Reaktion.

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,84 Prozent bei 2887,32 Punkten. Das bestimmende Tagesthema an den Märkten war die Leitzinsentscheidung der EZB.

