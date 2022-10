Konsumentenforschungsstudie von Yanfeng liefert neue Erkenntnisse für Premiumfahrzeugentwicklung (FOTO)

Neuss (ots) - Yanfeng, einer der weltweit führenden Automobilzulieferer, hat

fünf global gültige Faktoren identifiziert, mit denen Automobilhersteller bei

der Ausstattung ihrer Fahrzeuge für ein ganzheitliches Luxuserlebnis sorgen

können. Die von dem unternehmensinternen Global-User-Research-Team erarbeiteten

Erkenntnisse inspirierten die Entwickler zu dem Innenraumkonzept XiM23, das im

November erstmals in Europa vorgestellt wird.



Sich wandelnde Demografien und Werte sowie gesellschaftliche Ereignisse und

Trends verändern die traditionelle Definition von Luxus und die diesbezüglichen

Erwartungen. Erlebnisse sind wichtiger denn je geworden, was sich darin zeigt,

dass sie einen höheren Stellenwert haben als Besitztümer. Dieser Trend hat sich

in den letzten Jahren noch verstärkt und sich auf den Luxus ausgewirkt."Die

Wahrnehmung von Luxus in der Gesellschaft hat sich verändert. Bevor wir diese

neue Definition von Luxus auf die Automobilbranche übertragen können, müssen wir

zunächst ein klares Verständnis dafür entwickeln, was ein luxuriöses Erlebnis

ausmacht und welche Erwartungen, Wünsche und Bedürfnisse die Menschen heute

haben", so Beth McGough, Senior Manager, Global User Research bei Yanfeng

Technology.