Check Point bietet mit R81.20 schnellere, KI-gestützte Netzwerksicherheit und erweiterte Bedrohungsabwehr für On-Premise, Cloud und IoT

San Carlos, Kalifornien (ots) - Check Point® Software Technologies Ltd.

(https://www.checkpoint.com/) (NASDAQ: CHKP) stellt Check Point Quantum Titan

vor, eine neue Version der Sicherheitskonsole Check Point Quantum. Quantum Titan

führt drei neue Software Blades ein, die künstliche Intelligenz (KI) und Deep

Learning nutzen, um fortschrittliche Bedrohungsabwehr gegen Domain Name System

Exploits (DNS) und Phishing zu ermöglichen. Hinzu kommt autonome IoT-Sicherheit.

Check Point Quantum Titan ist jetzt eine der branchenweit einzigen Plattformen,

die sowohl die Erkennung von IoT-Geräten als auch die automatische Anwendung von

Zero-Trust-Bedrohungsschutzprofilen zum Schutz von IoT-Geräten durchführen kann.



Die Konsole von Quantum Titan konsolidiert und automatisiert verschiedene

Technologien, Prozesse und Richtlinien zur Bedrohungsabwehr. Dies ermöglicht

intelligenten und effizienten Schutz komplexe, verteilte Netzwerke eines

modernen Unternehmens vor Ort und in der Cloud.