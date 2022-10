Sage unterstützt KMUs auf ihrem Weg zur Klimaneutralität / Akquisition von Spherics, um KMUs bei der Messung und Reduzierung ihrer Kohlenstoffemissionen zu unterstützen (FOTO)

Frankfurt (ots) - Sage, der führende Anbieter von Lösungen in den Bereichen

Buchhaltung, Finanzen, Personal und Gehaltsabrechnung für kleine und mittlere

Unternehmen (KMU), hat den Abschluss der Übernahme von Spherics bekannt gegeben,

einer Carbon-Accounting-Lösung, die Unternehmen hilft, ihren ökologischen

Fußabdruck besser zu verstehen und zu reduzieren.



Die Akquisition unterstreicht das Engagement von Sage für mehr Nachhaltigkeit

und entspricht dem Ziel des Unternehmens, Barrieren abzubauen, damit KMUs

unternehmerisch erfolgreich sein und wachsen können. Sage hat sich verpflichtet,

den Klimawandel zu bekämpfen und zum Schutz des Planeten beizutragen, indem das

Unternehmen seine eigenen Emissionen bis 2030 halbiert und bis 2040 auf Null

reduziert, kleine und mittlere Unternehmen dabei unterstützt, auf Null zu

kommen, und sich für politische und rechtliche Rahmenbedingungen einsetzt, die

den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft unterstützen.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Spherics automatisiert den Prozess der Emissionsberechnung. Das System setztdabei bei den Buchhaltungsdaten des Kunden an, indem es die Transaktionen mitden Emissionsfaktoren abgleicht und so eine erste Schätzung des CO2-Fußabdruckserstellt. Im Anschluss bekommt der Anwender systemseitig Hinweise, wie dieseSchätzung verfeinert werden kann, indem weitere Daten für eine genauereBerechnung eingegeben werden können. Auf diese Weise unterstützt die SoftwareKMUs auf ihrem Weg zur Klimaneutralität.Mit Spherics können KMUs Kohlenstoffemissionsfaktoren auch auf andere Kategorienwie etwa Beschaffung, die Bewirtschaftung von Firmenimmobilien, Stromverbrauchund Reisetätigkeiten anwenden. Auch hier schätzt das System dann den mit einerbestimmten Transaktion verbundenen CO2-Fußabdruck. Der Berechnungsansatz derSoftware entspricht dem Greenhouse Gas Protocol, dem weltweit vereinbartenStandard für die Messung von Kohlenstoffemissionen. Mit dieser Herangehensweisekönnen Anwender die Analyse ihrer Ausgaben spürbar differenzierter gestalten."Wir wissen, dass KMUs sich Gedanken über ihre Auswirkungen auf die Umweltmachen, und unsere Untersuchungen zeigen, dass sie mit Lieferanten und Partnernzusammenarbeiten wollen, die ihnen dabei helfen können, diese Auswirkungenbesser zu verstehen und anzugehen", sagte Amaya Souarez, EVP Cloud Operations,Sage . "Die Übernahme von Spherics ist ein wichtiger Meilenstein in unsererNachhaltigkeitsstrategie. Indem wir die innovative Software von Spherics mit demdigitalen Netzwerk von Sage zusammenbringen und in dieses integrieren, geben wirUnternehmen nicht nur Transparenz über ihre eigenen Emissionsdaten, sondernermöglichen es auch, diese mit denen ihrer Kunden und Lieferanten in Korrelation