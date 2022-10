Mondelez International investiert insgesamt 1 Milliarde US-Dollar in Nachhaltigkeitsprogramm Cocoa Life bis 2030 / Aufruf zu mehr sektorweiten Maßnahmen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Bremen (ots) -- Nachhaltigkeit ist eine der vier Säulen der langfristigen Wachstumsstrategiedes Unternehmens- Nächste Phase von Cocoa Life wird bis 2030 mit zusätzlichen 600 MillionenUS-Dollar unterstützt - seit Beginn des Programms sind es nun insgesamt 1Milliarde US-Dollar- Ziel ist es, bis 2030 das Programm zu erweitern und mit rund 300.000Bäuerinnen und Bauern zusammenzuarbeiten- Aufruf zu mehr Zusammenarbeit und öffentlich-privaten Partnerschaften imKakaosektor, um systemische Herausforderungen zu bewältigen und dieLebensbedingungen der Bäuerinnen und Bauern zu verbessernMondelez International (Nasdaq: MDLZ) hat die nächste Phase seines globalenCocoa-Life-Nachhaltigkeitsprogramms für Kakao bekannt gegeben, das bis 2030 mitzusätzlichen 600 Millionen US-Dollar unterstützt wird. Damit belaufen sich dieInvestitionen seit Beginn des Programms auf insgesamt 1 Milliarde US-Dollar.Diese sind mit dem Ziel verbunden, das Kakaovolumen in großem Maß zu steigernund bis 2030 mit rund 300.000 Bäuerinnen und Bauern zusammenzuarbeiten. Mitdieser Investition ist Mondelez International bestrebt, eine groß angelegteZusammenarbeit in der Branche anzustoßen, um systemische Umwelt- undMenschenrechtsprobleme zu lösen und die Lebensbedingungen der Kakaobäuerinnenund -bauern zu verbessern."Als eines der weltweit führenden Snacking-Unternehmen hat für uns Priorität,unsere wichtigsten Zutaten wie Kakao weiterhin richtig zu beziehen, und CocoaLife ist das Herzstück dieser Strategie", sagte Dirk Van de Put, Chairman & CEOvon Mondelez International. "Wir freuen uns über die vielversprechendenErgebnisse unserer Investitionen, aber wir fordern auch mehr sektorweiteBemühungen und Maßnahmen, um eine größere Wirkung zu erzielen, einschließlichneuer öffentlich-privater Partnerschaften. Wir wollen eine umfassendeZusammenarbeit anregen, um den Kakao gemeinsam voranzubringen."Mondelez International hat Cocoa Life im Jahr 2012 ins Leben gerufen, um dieBeschaffung von nachhaltigerem Kakao zu sichern und einen integrierten Ansatz zuentwickeln, der danach strebt, die Ursachen für systemische Probleme imKakaosektor zu bekämpfen. Dazu gehört die Produktivität der Farmen, sprich dieLebensgrundlage der Bäuerinnen und Bauern, die Entwicklung der Gemeinden, dieBekämpfung von Kinderarbeit und Abholzung - und das in einem einzigen Programm.Zehn Jahre später hat das Programm mit über 200.000 teilnehmenden Bäuerinnen undBauern und Investitionen in Höhe von 400 Millionen US-Dollar bis Ende 2022 einbemerkenswertes Ausmaß erreicht und messbare Ergebnisse erzielt: