Die EZB folgt der Fed bei Fuß und hebt die Zinsen um 0,75% an - aber warum fallen dann sowhl der Euro als auch vor allem die Renditen der Staatsanleihen? Die Antwort ist: wir haben heute eine "dovishe Zinsanhebung" gesehen. Entscheidend bei den heutigen Aussagen der EZB (lassen wir die inkompetente Lagarde einmal beiseite) sind zwei Dinge: erstens fehlt der Hinweis im Statement der europäischen Notenbank, dass sie die Zinsen auf "the bext several meetings" anheben wird. Und zweitens hat die EZB die Diskussion über die Reduzierung ihrer Bilanzsumme faktisch auf den Sankt Nimmerleinstag verschoben. Und auch für die Fed wird der Druck größer: immer mehr der regierenden US-Demokraten fordern einen Stopp der Zinsanhebungen..

