WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung sieht in ihrer neuen Militärstrategie China als dauerhaft größte Bedrohung. Es sei das einzige Land, dass "sowohl die internationale Ordnung umbauen will als auch zunehmend die Kraft dafür hat", sagte Verteidigungsminister Lloyd Austin bei der Vorstellung der Strategie am Donnerstag.

Russland wird dagegen als "akute" Bedrohung eingestuft. Das Wort sei sorgfältig gewählt worden, betonte Austin. "Anders als China kann Russland die USA nicht auf lange Sicht systematisch herauszufordern", sagte Austin zur Begründung. "Aber die russische Aggression ist eine direkte und scharfe Bedrohung unserer Interessen und Werte."