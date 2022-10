Ende einer Epoche, Kommentar zur Credit Suisse von Daniel Zulauf Zürich (ots) - Die Credit Suisse gibt ihre Ambitionen im globalen Investment Banking auf und fokussiert sich auf ihre alten Stärken in der Vermögensverwaltung und im Schweizer Privat- und Firmenkundengeschäft. Damit verbunden ist eine Kehrtwende: Hatte die Schweizer Großbank vor 16 Jahren den Auftritt der US-Gesellschaft CS First Boston in Credit Suisse geändert, so soll die New Yorker Traditionsadresse mit dem damaligen Namen wieder neu aufleben. Die Schweizer Großbank will ihr Geschäft mit Kapitalmarkfinanzierungen sowie mit der dazugehörenden Fusions- und Übernahmeberatung sukzessive vom Konzern abtrennen und in die Hände einer "Partnerschaft" legen.

Mindestens in der Schweiz glauben einige Kommentatoren und Credit-Suisse-Veteranen, dass sich die Amerikaner nun auch noch die Leber aus der Gans herausschneiden, deren Schlachtung sie mit einem lausigen Geschäftsgebaren letztlich erzwungen hatten. Der Groll ist verständlich. Schließlich hatte First Boston der Credit Suisse einmal als Steigbügel zu deren Aufstieg in die Sphäre der globalen Top-Banken gedient. Die First Boston gehörte einst zu den größten Wall-Street-Banken für Fremd- und Eigenkapitaltransaktionen. Sie ermöglichte es der Credit Suisse, in den erlauchten Kreis der sogenannten "Bulge Bracket"-Banken am weltgrößten Finanzmarkt aufzusteigen.