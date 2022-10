HAMBURG (dpa-AFX) - Die in die Kritik geratene Direktorin des NDR-Landesfunkhauses Hamburg, Sabine Rossbach, hat nach den Ergebnissen einer NDR-internen Überprüfung keine unzulässigen Eingriffe in das Programm vorgenommen, ist ihrer Führungsrolle demnach aber nicht gerecht geworden. Für unzulässige Eingriffe in das Programm hätten sie keine Belege gefunden, teilten die mit der journalistischen Aufarbeitung von Vorwürfen gegen Rossbach beauftragten Siv Stippekohl (multimediale Kulturchefin im Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern) und Eckhardt Reimann (stellvertretender Redaktionsleiter "Hallo Niedersachsen" im Landesfunkhaus Niedersachsen) am Donnerstag in Hamburg mit.

Gleichzeitig wiesen die beiden in ihrem Bericht darauf hin, dass Rossbach innerhalb der Redaktion ihrer hohen Verantwortung als NDR-Führungskraft zur Wahrung von Compliance nicht gerecht geworden sei. "Sie hätte ihre Beziehung zu der PR-Agentur ihrer Tochter schriftlich transparent machen und sich bei der Weitergabe und Bewertung von Themenangeboten dieser Agentur zurückhalten sollen. Der Anschein einer möglichen Begünstigung hätte durch eine solche Klarheit vermieden werden können. Dieses Versäumnis hat der Glaubwürdigkeit des NDR geschadet", schreiben Stippekohl und Reimann. "Da sind Sachen nicht so gelaufen, wie wir uns das im NDR eigentlich wünschen würden für eine unabhängige und freie und glaubwürdige Berichterstattung", sagte Stippekohl.