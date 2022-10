Honeycomb bringt neue Service-Map auf den Markt, die es Entwicklern ermöglicht, problematische Muster in komplexen Cloud-nativen Anwendungen zu erkennen und zu korrigieren

Gartner definiert Beobachtbarkeit als „das Merkmal von Software und Systemen, das es ermöglicht, diese basierend auf ihren Ergebnissen zu verstehen, sowie Fragen zu ihrem Verhalten zu beantworten. Tools, die die Software-Beobachtbarkeit erleichtern, ermöglichen es Beobachtern, hohe Kardinalitäts-Telemetrie mit Techniken zu erfassen und schnell zu erkunden, die iterativ die möglichen Erklärungen für das fehlerhafte Verhalten eingrenzen.1"

Honeycomb hat die Beobachtbarkeit als alternative und disruptive Methode zu älteren Tools zur Überwachung der Anwendungsleistung (APM) entwickelt, indem es Entwicklern die Möglichkeit gab, Fragen zum Zustand ihres Systems zu stellen und Antworten innerhalb von Sekunden zu erhalten. APM-Tools sind dazu nicht in der Lage, da sie entweder wichtige Daten extrahieren oder Telemetrie in verschiedene Datentypen aufteilen, die nur separat untersucht werden können. Dies zwingt Entwickler dazu, manuell zusammenzustellen, was Ihrer Meinung nach vorliegt. Mit dem einzigartigen Datenspeicher von Honeycomb sind Entwickler jedoch in der Lage, einen einzigen UI- und iterativen Workflow zu verwenden, um die Telemetriedaten über ihre Systeme in aggregierter Form und bis hin zu einzelnen Benutzern und Transaktionen zu untersuchen.

„Leistungsstarke Ingenieurteams wenden sich an Honeycomb, weil sie alle Fragen zu ihren Systemen stellen und innerhalb von Sekunden Antworten bekommen können. Aber manchmal sind Probleme so komplex, dass nicht klar ist, welche Fragen zu stellen sind", so Christine Yen, CEO und Mitgründerin von Honeycomb. „Unsere neue Service-Map und die Verbesserungen, die wir bei BubbleUp vorgenommen haben, bieten einen schnellen Einblick in Ihr System sowie einfache Einstiegspunkte, um mit der Überprüfung zu beginnen."