JEFFERIES stuft AB Inbev auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Ihm gefalle Bier als Produkt, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, denn es sei auch in einem schwächeren Konsumklima gefragt. Allerdings ziehe er AB Inbev doch den Aktien der Kontrahenten Heineken und Carlsberg vor./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2022 / 15:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2022 / 15:16 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +6,38 % und einem Kurs von 49,71EUR an der Börse Lang & Schwarz.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edward Mundy

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m