MAILAND, 27. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Die führende Zweirad-Elektrofahrzeugmarke Yadea (01585:HK) hat angekündigt, dass sie ihre neuesten Modelle auf der EICMA 2022 vom 8. bis zum 13. November auf der Fiera Milano in Mailand, Italien, ausstellen wird. Als eine der weltweit wichtigsten Messen für Zweiräder bietet die EICMA 2022 der Marke Yadea die Gelegenheit, ihre herausragende Produktpalette auf internationaler Ebene weiter zu präsentieren. Außerdem kündigte das Unternehmen an, dass es am 8. November um 16:40 Uhr Ortszeit (15:40 Uhr GMT) eine Konferenz zur Veröffentlichung von zwei Produktlinien unter dem Motto „Glow with Red" abhalten wird.