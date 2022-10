ProSiebenSat.1 aktualisiert Gesamtjahresausblick 2022 aufgrund der Entwicklung des makroökonomischen Umfelds

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Unterföhring (ots) -- Konzern veröffentlicht vorläufige Zahlen für das dritte Quartal 2022, diemaßgeblich von hoher Inflation und zunehmender Konsumzurückhaltung beeinflusstsind- Wachstumsaussichten der im Commerce & Ventures-Segment berichteten NuCom Groupebenfalls beeinträchtigt- Vornahme einer einmaligen, nicht zahlungswirksamen Wertminderung aufVermögenswerte, insbesondere auf Geschäfts- oder Firmenwerte, der NuCom Groupim dritten Quartal, die keine Auswirkungen auf das dividendenrelevanteadjusted net income hat- Konzern reflektiert stärker als bisher erwartetes eingetrübtesgesamtwirtschaftliches Umfeld im für ProSiebenSat.1 wichtigen vierten Quartalin seiner Gesamtjahresprognose für 2022Unterföhring, 27. Oktober 2022. Auf Basis von vorläufigen Zahlen hat dieProSiebenSat.1 Group im dritten Quartal 2022 einen Konzernumsatz in Höhe vonrund 921 Mio Euro (Vorjahr: 1.055 Mio Euro), ein adjusted EBITDA von rund 118Mio Euro (Vorjahr: 162 Mio Euro) sowie ein adjusted net income von rund 43 MioEuro (Vorjahr: 58 Mio Euro) erzielt. Die vorläufigen Quartalszahlen reflektierenin den Umsätzen Entkonsolidierungseffekte von insgesamt 78 Mio Euro infolge desVerkaufs des US-Produktionsgeschäfts der Red Arrow Studios zum 1. Juli 2022sowie weiterer veräußerter Portfoliounternehmen. Organisch1, also portfolio- undwährungsbereinigt, haben sich die Gruppenumsätze im dritten Quartal um rund 9Prozent reduziert.In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 erzielte ProSiebenSat.1 auf Basisvorläufiger Zahlen einen Konzernumsatz von rund 2.930 Mio Euro (Vorjahr: 3.041Mio Euro). Organisch1 belief sich der Umsatzrückgang auf rund 2 Prozent. Dasadjusted EBITDA betrug für den Zeitraum von Januar bis September 2022 rund 407Mio Euro (Vorjahr: 470 Mio Euro), das adjusted net income lag bei rund 153 MioEuro (Vorjahr: 158 Mio Euro).Im dritten Quartal 2022 war die Geschäftsentwicklung neben denEntkonsolidierungseffekten maßgeblich durch das makroökonomische Umfeld in derDACH-Region beeinflusst, das durch eine anhaltend hohe Inflation und zunehmendeKonsumzurückhaltung geprägt war. Infolgedessen hat sich der Außenumsatz desEntertainment-Segments im dritten Quartal organisch1 um rund 9 Prozentreduziert. Insbesondere das für die ProSiebenSat.1 Group wichtige Werbegeschäfthat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich eingetrübt, wobei dieEntertainment-Werbeerlöse in der DACH-Region um rund 10 Prozent auf 430 Mio Euro(Vorjahr: 479 Mio Euro) sanken. Hierbei spielte auch das starke Vorjahresquartal