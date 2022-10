"Erdogans Kriegsrhetorik gegenüber Griechenland und die Drohung, man könne griechische Inseln nachts überfallen, sollten aufhorchen lassen. Am Ende mag all das nur Wahlkampfrhetorik sein. Aber wie sicher ist es, dass aus Worten bis zum Wahltermin nächsten Juni nicht Taten werden, die weder im Sinne der Menschen vor Ort noch im Sinne der türkischen Bevölkerung, der EU oder der Nato wären? Bundeskanzler Olaf Scholz tat gut daran, die Interessen beider Länder bei seinem Griechenland-Besuch im Blick zu behalten."/zz/DP/he

