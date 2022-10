Automatenwirtschaft unter Druck - Branche will neue Geschäftsmodelle

BERLIN (dpa-AFX) - Um den Schwarzmarkt einzudämmen, will die Deutsche Automatenwirtschaft eine Öffnung des Geschäftsmodells legaler Spielhallen. Die Explosion illegaler Geräte müsse bekämpft werden, sagte Georg Stecker, Sprecher des Vorstandes des Dachverbands Deutsche Automatenwirtschaft, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Wir sind für eine Kombination legaler Angebote. Warum sollte man nicht in einer Spielhalle zum Beispiel auch Lottoscheine verkaufen dürfen oder andere Produkte aus dem legalen Bereich?"

Wegen verschärfter Regelungen in den Ländern mussten in Kneipen zuletzt Geräte abgebaut werden. Stecker sagte, die Branche sei extrem stark unter Druck. "Das liegt zum einen an den Folgen der Pandemie, aber auch an einer falschen Regulierung durch den Abbau von Geräten. Dazu kommt nun die Kostenexplosion bei der Energie, die auch beim Verbraucher zwangsläufig zu einer Zurückhaltung führt. An der Freizeitgestaltung sparen Menschen zuerst", sagte er.