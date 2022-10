Steinmeier will mit Rede zum Zusammenhalt aufrufen

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der Herausforderungen im Zuge des russischen Kriegs gegen die Ukraine will sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an diesem Freitag an die Deutschen wenden. Bei einer Veranstaltung mit der Deutschen Nationalstiftung in Berlin (11.00 Uhr) will er mit einer Rede den Zusammenhalt der deutschen Gesellschaft beschwören - trotz der Belastungen durch hohe Energiepreise, Inflation, politische Polarisierung und Proteste. Die Rede in seinem Amtssitz Schloss Bellevue steht unter dem Motto "Alles stärken, was uns verbindet". Die ARD überträgt sie in einer Sondersendung.

Die Deutsche Nationalstiftung ist 1993 vor dem Hintergrund der Wiedervereinigung gegründet worden. Als Stiftungszweck gibt sie an: das Zusammenwachsen Deutschlands fördern, die Idee der deutschen Nation als Teil eines vereinten Europas stärken und zu einer nationalen Identität in einem friedlichen, weltoffenen Deutschland beitragen.