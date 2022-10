EU-Einigung zu möglichem Verbrenner-Aus in Sicht

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments wollen in der Nacht zu diesem Freitag eine Einigung zu einem möglichen Aus für Neuwagen mit Verbrennungsmotoren ab 2035 finden. Beobachter gehen von langen Verhandlungen aus - möglicherweise auch bis in den Morgen hinein.

Um die Frage, ob der Verkauf neuer Verbrenner ab 2035 verboten werden sollte, hatte es längeren Streit in der Bundesregierung gegeben. Vor allem FDP und Grüne vertraten unterschiedliche Positionen. Die Position der Regierungen der EU-Staaten sieht so aus, dass in der Europäischen Union ab 2035 nur noch klimaneutrale Neuwagen verkauft werden sollen.