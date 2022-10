CLASSERA SCHLIESST EINE DER WELTWEIT GRÖSSTEN SERIE-A-FINANZIERUNGSRUNDEN IM BEREICH EDTECH AB, EINE RUNDE MIT 40 MIO. USD UNTER DER LEITUNG VON SANABIL

San Francisco (ots/PRNewswire) -



- Classera wurde im Silicon Valley gegründet und hat seinen Schwerpunkt auf

Schwellenländer gelegt. Das Unternehmen ist das größte Edtech-Unternehmen in

der MENA-Region und in den meisten afrikanischen Ländern südlich der Sahara

und unterrichtet Millionen Menschen in über 30 Ländern.

- Die Finanzierungsrunde wurde von Sanabil Investments, einer hundertprozentigen

Tochtergesellschaft des Public Investment Fund (PIF), geleitet und von Global

Ventures, Endeavour Catalyst, 500 Global sowie von Investoren aus dem Silicon

Valley, aus Schwellenländern und weltweiten Familienunternehmen unterstützt.

- Die Investition wird die Learning Super Platform "LSP" von Classera

voranbringen, seine Position als weltweit führendes Unternehmen im Bereich

E-Learning festigen sowie seine weltweite Expansion in neue Märkte

beschleunigen.



Classera, ein weltweit tätiges E-Learning-Unternehmen, das schwerpunktmäßig in

den Schwellenländern tätig ist, hat in einer Serie-A-Runde erfolgreich 40

Millionen USD eingeworben - die weltweit größte Summe, die ein Unternehmen im

Bereich E-Learning ohne vorherige Finanzierung erhalten hat. Die Runde ist

zugleich die größte Finanzierungsrunde, die jemals in der MENA-Region und in den

meisten afrikanischen Ländern im Bereich der Bildungstechnologie durchgeführt

wurde.