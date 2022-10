Kiplin Metals begrüßt die Unterstützung durch die Regierung in Höhe von 1 Milliarde Dollar für die Entwicklung eines SMR (Small Nuclear Reactor)

27. Oktober 2022 - Kiplin Metals Inc. (TSX-V: KIP) (das „Unternehmen“ oder „Kiplin“) begrüßt die jüngste Ankündigung (Dienstag, 25. Oktober 2022), dass Kanada fast 1 Mrd. Dollar (970 Mio. CAD) an Finanzmitteln zur Verfügung stellen wird, um einen an das Netz gekoppelten Small Modular Reactor (SMR, kleiner modularer Reaktor) zu entwickeln, eine neue Nukleartechnologie, die als Schlüsselelement der Pläne des Landes zur Emissionsreduzierung angepriesen wird, so Jonathan Wilkinson, der Minister für natürliche Ressourcen.

Siehe: https://www.cp24.com/news/trudeau-government-invests-nearly-1-billion- ...

Nach Angaben der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) gibt es weltweit etwa 50 SMR-Designs und -Konzepte. Die meisten von ihnen befinden sich in verschiedenen Entwicklungsstadien, und einige sind angeblich in naher Zukunft einsatzbereit. Zu Beginn dieses Jahres haben vier Provinzregierungen (Saskatchewan, Ontario, New Brunswick und Alberta) einen Plan zur Entwicklung von Kernenergie in Kanada vorangetrieben. Don Morgan, der für SaskPower in Saskatchewan verantwortliche Minister, und seine Amtskollegen in den Provinzen erklärten, die kleineren Reaktoren seien eine gute Lösung, um umweltfreundliche Energie in entfernte Kommunen und in die Ölsande von Alberta zu liefern.

Im Folgenden einige der Kernaussagen der jüngsten Ankündigung der Regierung:

- Die Finanzmittel, die von der Canada Infrastructure Bank (CIB) aus dem Pool zur Förderung von Investitionen in umweltfreundliche Energien als zinsvergünstigtes Darlehen angeboten werden, sollen in die Vorbereitungsarbeiten fließen, die vor dem Bau des Atomreaktors erforderlich sind, einschließlich Projektentwurf und Standardvorbereitung.

- Bei der Ankündigung vom Dienstag gab der CEO von Ontario Power Generation (OPG), Ehren Cory, bekannt, dass das Unternehmen die Finanzmittel so investieren wird, dass der SMR bis zum Jahr 2029 im Kernkraftwerk Darlington (Darlington Nuclear Generating Station) gebaut und voll funktionsfähig ist. Neben Cory war auch Todd Smith anwesend, der Energieminister von Ontario.