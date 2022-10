Trench Metals begrüßt die Investition der Regierung Trudeau von nahezu $ 1 Milliarde in den Bereich Kernenergie

Vancouver, Kanada – 27. Oktober 2022 - Trench Metals Corp. (das „Unternehmen“) (TSXV: TMC, FWB: 33H2) begrüßt die jüngste Ankündigung der Regierung Trudeau (Dienstag, 25. Oktober 2022), dass Kanada Finanzmittel in Höhe von C $ 970 Millionen bereitstellen wird, um einen netzweiten Small Modular Reactor (SMR, kleiner modularer Reaktor) zu entwickeln, eine neue Nukleartechnologie, die als zentraler Teil der Pläne des Landes zur Reduzierung der Emissionen beworben wird, wie Jonathan Wilkinson, der Minister für natürliche Ressourcen, am Dienstag sagte.

Siehe: https://www.reuters.com/business/energy/canada-backs-nuclear-power-pro ...

Im Folgenden einige der Kernaussagen:

- Die Finanzmittel, die von der Canada Infrastructure Bank (CIB) aus dem Pool zur Förderung von Investitionen in umweltfreundliche Energien als zinsvergünstigtes Darlehen angeboten werden, sollen in die Vorbereitungsarbeiten fließen, die vor dem Bau des Atomreaktors erforderlich sind, einschließlich Projektentwurf und Standardvorbereitung.

- Bei der Ankündigung vom Dienstag gab der CEO von Ontario Power Generation (OPG), Ehren Cory, bekannt, dass das Unternehmen die Finanzmittel so investieren wird, dass der SMR bis zum Jahr 2029 im Kernkraftwerk Darlington (Darlington Nuclear Generating Station) gebaut und voll funktionsfähig ist. Neben Cory war auch Todd Smith anwesend, der Energieminister von Ontario.

- Es wurde eingeräumt, dass Atomenergie für das Erreichen der Klimaziele Kanadas von entscheidender Bedeutung ist. Wilkinson erklärte im Darlington Energy Complex in Clarington, Ontario, wie folgt: „Kanada, wie auch die restlichen G7-Staaten, wollen bis 2050 netto null Emissionen erreichen. Die Regierung verfolgt das unmittelbare Ziel, die Emissionen bis 2030 um 40 % bis 45 % zu senken, also unter das Emissionsniveau von 2005. Atomkraft ist eine Energiequelle, die zum Erreichen der Klimaziele und zur Deckung des wachsenden zukünftigen Bedarfs beitragen kann.“