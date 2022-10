Dow Jones: Ist die aktuelle Kurserholung gerechtfertigt?

Der Dow Jones hat seit seinem Korrekturtief vom 13. Oktober in nur 9 Handelstagen mehr als 3.500 Punkte bzw. 12,25 % zugelegt (siehe folgender Chart). Dabei hat er vorgestern exakt das 61,80%-Fibonacci-Retracement (graue Linien) seiner dritten großen Korrekturwelle erreicht (roter Pfeil), die Mitte August startete (rotes Rechteck).

Damit hat der Aktienindex meine Erwartungen erfüllt. Denn am Dienstag vergangener Woche hatte er das 38,20er Retracement erreicht (siehe „Dow Jones: Das 38,20%-Fibonacci-Retracement zieht magisch an“) und ich war optimistisch, dass diese Marke zügig überwunden wird. Nur 3 Tage später war dies der Fall.

Und das auf eindrucksvolle Weise. Denn in den vergangenen 4 Handelstagen konnte der Index um fast 2.000 Punkte bzw. 6,51 % zulegen. Und damit steuerte er nicht nur das oben genannte 61,80er Retracement der dritten Korrekturwelle an, sondern er hat er damit zugleich auch schon mehr als 38,20 % der Kursverluste aufgeholt, die er seit Jahresbeginn erlitten hat – also des gesamten bisherigen Bärenmarktes.

Ist eine solche Kurserholung im aktuellen fundamentalen Umfeld eigentlich gerechtfertigt?

Wenn man sich die gestern veröffentlichten Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA anschaut, könnte man versucht sein, diese Frage mit „Ja“ zu beantworten. Denn die Wirtschaft konnte im dritten Quartal 2022 die Abwärtstendenz der beiden Vormonate drehen und damit den rezessiven Pfad augenscheinlich verlassen. Der ersten Schätzung zufolge legte das BIP um (annualisiert) 2,6 % gegenüber dem Vorquartal zu, nach einem Minus von 0,6 % in Q2 und sogar -1,6 % in Q1.

Die Konsensschätzung hatte bei +2,3 % gelegen. Demnach wurden die Markterwartungen übertroffen. Am Freitag vergangener Woche hatte ich allerdings berichtet, dass der Nowcasting-Schätzwert der Atlanta-Fed bei +2,9 %, jener der New York Fed sogar bei +3,8 % lag. Insofern kann man die tatsächlichen Daten auch als relativ schwach bezeichnen.

Doch darauf kommt es an der Börse gar nicht an. Denn diese handelt die Zukunft. Die gestrigen BIP-Daten betreffen aber das 3. Quartal 2022 und damit die Vergangenheit. Daher ist ein Blick auf vorlaufende Indikatoren sinnvoller.

Dazu wieder die Einkaufsmanagerdaten von S&P Global, diesmal natürlich für die USA: