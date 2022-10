Holcim erzielt im Sommerquartal Rekord bei Umsatz und operativen Gewinn

ZUG (dpa-AFX) - Der weltgrößte Baustoffkonzern Holcim hat seinen Höhenflug auch im Sommerquartal fortgesetzt und erneut ein Rekordergebnis erzielt. Von Juli bis September erzielte der Konkurrent von Heidelberg Materials (vorher Heidelbergcement) einen Umsatz von gut acht Milliarden Franken (rund acht Mrd Euro). Das ist ein Plus von 10,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dabei spielten Käufe und Verkäufe von Firmen eine maßgebliche Rolle. Auf vergleichbarer Basis sei der Umsatz gar um 16,3 Prozent gewachsen, teilte Holcim am Freitag in einer Mitteilung mit.

Auch operativ erzielte das Unternehmen mit Sitz in Zug ein neues Spitzenergebnis. Der operative Gewinn (bereinigtes Ebit) stieg im dritten Quartal um 1,2 Prozent auf knapp 1,6 Milliarden Franken. Darin sind Restrukturierungs-, Prozess- und andere Einmalkosten sowie Wertminderungen auf Betriebsanlagen nicht enthalten. Auf vergleichbarer Basis wäre das Ergebnis um 7,7 Prozent gewachsen. Ein Nettoergebnis wies Holcim nicht aus.