Chip-Mangel, Lieferkettenprobleme, Kaufzurückhaltung der Verbraucher? Mercedes-Benz ficht das alles nicht an. Der Automobilbauer erzielt im abgelaufenen Quartal einen Umsatz- und Gewinnsprung.

Wie der Stuttgarter Autobauer mitteilte, lag der Umsatz im abgelaufenen Dreimonatszeitraum bei 37,7 Milliarden Euro. Das war eine Steigerung gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal von fast einem Fünftel. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit)= betrug 5,3 Milliarden Euro. Das wiederum entspricht sogar einem Zuwachs von mehr als 70 Prozent zum Vergleichswert vor einem Jahr.

Für das Gesamtjahr rechnet der Audi- und BMW-Konkurrent weiter mit einem Konzernerlös deutlich über dem des Vorjahres. Das Ebit solle zudem klar über Vorjahresniveau liegen. Bislang hatte Mercedes-Benz beim Ergebnis lediglich einen Wert leicht über dem des Vorjahres angestrebt.

Mercedes-Aktie mit leichter Erholung

Die Aktie von Mercedes steckt in diesem Jahr in einem Abwärtstrend und verliert rund 13 Prozent in 2022. Seit Anfang Oktober erholt sich der Titel, begleitet von einem steigenden MACD (Momentum). Damit nähert sich der Titel dem Widerstand bei fast 62 Euro an, dort verläuft auch die 200-Tagelinie (rot). Das Jahrestief bei 50 Euro ist die wichtigste Unterstützung.