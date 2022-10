Ob in Smartphones, Tabletts oder Chips: Tantal ist bei den Verkaufsschlagern unserer Zeit immer mit dabei. Insbesondere als Werkstoff für die Chipindustrie ist Tantal aufgrund seiner Leitfähigkeit, Härte und Beständigkeit unverzichtbar. Heute geht bereits 32 Prozent der weltweiten Tantalproduktion in die Halbleiterindustrie, Tendenz steigend. Arcadia Minerals hat mit dem Swanson-Tantal-Projekt in Namibia eines der hochgradigsten Vorkommen der Welt. Die nach JORC-Standards erstellte Ressource umfasst 2,584 Mio. Tonnen mit 486 ppm Tantal (TA2O5). Daraus ergeben über 1.250 Tonnen an reinem Metall. Der Plan von Arcadia Minerals ist es, möglichst schnell eine Produktion aufzubauen. Dazu werden derzeit die letzten noch fehlenden Genehmigungen eingeholt. Jüngst sicherte man sich per Vereinbarung die Versorgung mit Wasser und Strom für den geplanten Betrieb. Vor allem aber befindet sich die Machbarkeitsstudie bereits in Arbeit. Diese Definitive Feasibility Study (DFS) wird die detaillierten Angaben zu den Bau- und Betriebskosten sowie zu Cashflows enthalten. Mit der Veröffentlichung der Studie rechnet das Unternehmen im ersten Quartal kommenden Jahres.

Sobald die Mine steht – geplant ist die Betriebsaufnahme für das erste Quartal 2024 – wird man Cashflows erwirtschaften und diese in die weiteren Projekte des Unternehmens investieren. Mit einer Tantal-Mine in Namibia hat Arcadia gute Chancen auf dem Weltmarkt, denn Tantal stammt oft auch Konfliktregionen. Mit den Einnahmen aus der Mine will man sich jedenfalls unabhängig von den notwendigen Finanzierungen am Kapitalmarkt machen. Gleichzeitig wird dann auch eine weitere Verwässerung der Aktionäre verhindert. Neben dem Tantal-Projekt besitzt Arcadia Minerals das Lithiumprojekt Bitterwasser, das Gold-Kupfer-Projekt Karibib sowie das Nickel-Projekt Kum Kum.

Im Fokus steht dabei das Bitterwasser-Projekt. Lithium ist derzeit in aller Munde und der wohl einzige Rohstoff weltweit, der nahe am Allzeithoch gepreist wird. Die starke Nachfrage aus dem Bereich der Elektroautos macht dies möglich, brancheninterne Übernahmen runden derzeit das Investmentbild ab. Die Unkenrufe, dass es bald genug in Betrieb befindliche Lithium-Minen geben würde, haben sich bisher nicht bewahrheitet. Insbesondere die Analysten von Goldman Sachs hatten im Frühjahr mit einer ausufernden Studie für Aufsehen und Kopfschütteln im Sektor gesorgt und bisher auch nicht Recht behalten.