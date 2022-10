(In der Meldung vom 28. Oktober wird folgendes klargestellt. Der Test fand in der Ostsee vor dem Truppenübungsplatz Putlos statt, aber nicht in der Eckernförder Bucht, die weiter entfernt liegt. Eine erste Testkampagne im Juli 2022 hatte den Angaben nach in der Eckernförder Bucht stattgefunden. Die Passage im 1. Absatz wurde entsprechend korrigiert.)

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundeswehr hat mit einer auf der Fregatte "Sachsen" installierten Hochenergie-Laserwaffe erstmals anfliegende Drohnen zerstört. Nach umfangreichen Auswertungen bewerteten die an der Entwicklung beteiligten Rüstungsunternehmen MBDA und Rheinmetall den bereits im August in der Ostsee vor dem Truppenübungsplatz Putlos in Schleswig-Holstein durchgeführten Test nun als Erfolg. "Es ist ein großer Schritt in Richtung einsatzfähiger Laserwaffen", teilten die beiden Unternehmen am Donnerstag mit.