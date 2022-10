Das an der finnischen Börse notierte IT-Beratungsunternehmen Gofore wächst in Deutschland durch die Übernahme der eMundo GmbH (FOTO) Helsinki / München (ots) - Gofore stärkt seine Präsenz in Deutschland durch die Übernahme der eMundo GmbH. eMundo plant und realisiert Digitalisierungsprojekte und entwickelt maßgeschneiderte Software-Lösungen für strategisch wichtige Funktionen in den Bereichen Cybersicherheit, Dienstleistungsprozesse, öffentlicher Nah- und Fernverkehr und Automobilsektor. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 96 Mitarbeitende an sieben Standorten in Deutschland, Österreich und Norditalien und zählt zu seinen Kunden u.a. die Deutsche Bahn, BMW, Skidata und eine große Bundesagentur. Gofore wurde vor zwanzig Jahren als Start-Up gegründet und ist heute eines der profitabelsten IT-Unternehmens Finnlands mit über 1.100 Mitarbeitenden, das sowohl den öffentlichen als auch den industriellen Sektor im europäischen Digitalisierungs-Spitzenreiter Finnland* bedient.



Gofore realisiert die Hälfte seines Wachstums durch Akquisitionen und den Ausbau des internationalen Geschäftes. Seit dem IPO im Jahr 2017 setzte der IT-Dienstleister sieben Übernahmen erfolgreich um und weist kontinuierliche, jährliche Umsatzwachstumsraten von bis zu 50 Prozent auf. Mit den drei Inhabern der eMundo GmbH hat Gofore am 27. Oktober 2022 eine Vereinbarung zur Übernahme von eMundo für 8,0 Millionen Euro mit einer zusätzlichen Earn-Out-Option unterzeichnet. Gofore wird 30 Prozent des Kaufpreises in Aktien und 70 Prozent in Cash bezahlen. Der Abschluss der Transaktion wird am 1. November 2022 erwartet. eMundo bleibt nach der Übernahme ein eigenständiges Unternehmen.

Mit Gofore und eMundo bündeln zwei Unternehmen mit einer sehr ähnlichen Wertebasis und einer ethisch ausgerichteten Unternehmenskultur ihre Kräfte. In der DACH-Region entsteht damit ein Team von über 120 Digitalisierungsexperten in acht Niederlassungen, wodurch sich für beide Partner neue Wachstumsperspektiven in einer Region ergeben, die einen starken Bedarf an digitalen Dienstleistungen hat. Insgesamt zählt die Gofore-Gruppe damit über 1.200 Mitarbeitende in 18 Niederlassungen in Finnland, Deutschland, Spanien, Estland, Österreich und Norditalien.