JPMORGAN stuft DANONE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Kennziffern des Nahrungsmittelkonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei die Telefonkonferenz des Managements beruhigend und von Zuversicht geprägt gewesen./edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2022 / 21:30 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2022 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 49,00EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m