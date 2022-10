Liebe Leserinnen und Leser,

Nach zwei ausgefallenen Präsenzveranstaltungen sind wir in diesem Jahr wieder auf der internationalen Edelmetall- und Rohstoffmesse in München vor Ort. Diese findet am 4. und 5. November 2022 im MVG Museum in der Ständlerstraße 20 in München statt. Sie finden uns dort an beiden Messetagen an Stand 75. Wir freuen uns sehr darauf, uns an diesen beiden Tagen mit Ihnen austauschen zu können.

Aktie der Woche

Uranium Energy akquiriert Roughrider Projekt von Rio Tinto

Uranium Energy vermeldete vor wenigen Tagen, dass es eine endgültige Vereinbarung mit einer Tochtergesellschaft von Rio Tinto plc abgeschlossen hat, der zufolge UEC 100 % von Rio Tinto's Uranerschließungsprojekt Roughrider im Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada, erwerben wird. UEC erwirbt Roughrider von Rio Tinto für eine Gesamtsumme von 150 Mio. $, die sich zusammensetzt aus 80 Millionen Dollar in bar und 70 Millionen Dollar in UEC-Aktien. Das in der Erschließungsphase befindliche Projekt Roughrider verfügt über eine langfristige, historische Ressource von 58 Millionen Pfund mit einem Durchschnittsgehalt von 4,73 % U3O8 im östlichen Athabasca-Becken in Kanada, wo im Jahr 2021 10 % der weltweiten Uranproduktion gewonnen wurden. Roughrider wird ein zu 100 % unternehmenseigener Eckpfeiler sein, der in Kombination mit den vor kurzem erworbenen Projekten der UEX Corporation im östlichen Athabasca-Gebiet UEC eine kritische Masse an Ressourcen bietet, um zukünftige Produktionspläne zu verbessern.

News: Uranium Energy Corp und Rio Tinto vereinbaren eine Transaktion für das Weltklasse-Uranprojekt Roughrider in der Entwicklungsphase in Kanada

Uranium Energy erbohrt mehr als 68% U3O8

Uranium Energy gab weiterhin eine neue Entdeckung von hochgradigem Uran auf seinem zu 82,77 % unternehmenseigenen Projekt Christie Lake bekannt, das sich im östlichen Athabasca-Becken befindet. Die Folgebohrung CB-176A durchteufte dabei 68,7 % eU3O8 über 2,1 Meter.

News: Uranium Energy Corp. erbohrt 68,7 % eU3O8 über 2,1 Meter auf dem neu erworbenen Projekt Christie Lake im östlichen Athabasca-Becken, Kanada

Unternehmensnews

Aurania Resources sieht Potenzial in strukturellen Gräben

Neue Daten steigern das Explorationspotenzial von Auranias Mineralsystemen in Ecuador

Caledonia Mining verzeichnet Rekordquartal

Caledonia Mining Corporation Plc mit Rekord-Quartalsproduktion in der Blanket-Mine

Caledonia Mining zahlt weitere Dividende

Caledonia Mining Corporation Plc beschließt vierteljährliche Dividende

Calibre Mining vermeldet Goldförderung

Calibre Mining meldet Goldproduktion im dritten Quartal und bleibt auf Kurs, um die Produktionsprognose für 2022 zu erfüllen

Consolidated Uranium schließt Erwerb von Ben Lomond ab

Consolidated Uranium schließt Erwerb des Uranprojekts Ben Lomond in Queensland in Australien ab

Copper Mountain Mining verkauft australische Assets

Copper Mountain Mining gibt eine Vereinbarung über den Verkauf des Eva-Kupferprojekts und der australischen Explorationsgrundstücke für einen Gesamtbetrag von bis zu 230 Millionen US-Dollar bekannt

Denarius Metals will weiteres Projekt erschließen

Denarius unterzeichnet Optionsvereinbarung mit Europa Metals zur Erschließung des Zink-Blei-Silber-Projekts Toral in der Provinz Leon, Nordspanien

First Tin ernennt Director

First Tin Plc ernennt nicht-geschäftsführenden Direktor

Fury Gold Mines verkauft Dolly Varden Aktien

Dolly Varden und Fury geben den Verkauf von Dolly Varden-Stammaktien an einen institutionellen Investor bekannt

Karora Resources vermeldet Rekordförderung

Karora meldet Rekord-Goldproduktion von 38.437 Unzen für das dritte Quartal und übertrifft den bisherigen Produktionsrekord um 25 %

Labrador Uranium erwirbt weitere Assets im Central Mineral Belt

Labrador Uranium unterzeichnet Kaufvertrag zum Erwerb der Assets Anna Lake und Moran B im Central Mineral Belt und ernennt neuen VP Exploration

Li-Metal steigert Anodenproduktion und stärkt Management

Li-Metal gibt Betriebsupdate zur Anodenproduktion

Li-Metal ernennt Kunal Phalpher zum Präsidenten

Maple Gold Mines steigert Bohrintensität

Maple Gold sichert drittes Bohrgerät für Start der Phase-III-Bohrungen auf Eagle und ist auf Kurs, um bis Jahresende 30.000 Meter in seinem gesamten Projektportfolio in Quebec abzuschliessen

Mawson Gold vermeldet Bohrergebnisse

Mawson schließt erste Bohrung im Goldprojekt Skellefteå North in Schweden ab

Osisko Gold Royalties verzeichnet Rekordquartal

Osisko meldet Rekord bei den vorläufigen Auslieferungen, Umsatz und Cash-Marge für Q3 2022

Sibanye-Stillwater einigt sich auf Löhne für Mitarbeiter in Goldbetrieben

Aktueller Stand der Lohnverhandlungen in den südafrikanischen PGM-Betrieben Rustenburg und Marikana

Sibanye-Stillwater erhöht Anteil an Keliber auf rund 85%

Sibanye-Stillwater erhöht seine effektive Beteiligung an Keliber auf 84,96 %

Skeena Resources landet weiteren Volltreffer

Skeena bestätigt die Kontinuität der Zone 21A West bei Eskay Creek mit 2,27 g/t AuÄq über 50,00 Meter

Southern Cross Gold mit sehr guten Bohrresultaten

Mawsons Tochterunternehmen SXG bohrt 21,5 m mit 15,0 g/t AuEq in einer 350-Meter-Stufe bei Sunday Creek, Victoria, Australien

Victoria Gold nimmt Produktion wieder auf und zieht Fisch an Land

Aktuelles zum Betrieb der Eagle-Goldmine und Ernennung eines General Managers

Victoria Gold vermeldet Produktionszahlen

Produktion der Goldmine Eagle im 3. Quartal 2022

Kaufempfehlung für Victoria Gold

Paradigm Research empfiehlt Victoria Gold mit Kursziel 17 CAD

Vizsla Silver erweitert Mineralisierung

Vizsla Silver erweitert die Mineralisierung am südlichen Ende von Napoleon

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

