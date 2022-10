Die höchsten Preissteigerungen gibt es bei der Energie: Haushaltsenergie - das sind Strom, Gas und andere Brennstoffe - wurden um 61,7 Prozentpunkte teurer. Doch spielen nicht nur die rasant steigenden Energiepreise eine Rolle. Auch ohne Heizöl, Benzin und Kraftstoffe lag die Inflation laut Landesamt bei 9,9 Prozent. So wurden Lebensmittel im Jahresvergleich um knapp 19 Prozent teurer./cho/DP/zb

FÜRTH (dpa-AFX) - Die Inflation ist in Bayern neuerlich gestiegen. Im Oktober lag die Teuerung im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 11 Prozent, wie das Landesamt für Statistik am Freitag mitteilte. Das waren 0,7 Prozentpunkte mehr als noch im September. Das Tempo der monatlichen Inflation hat sich damit etwas verlangsamt, aber eine Teuerungsrate von 11 Prozent ist dennoch seit Jahrzehnten nicht da gewesen.

Inflation in Bayern steigt auf 11 Prozent

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer