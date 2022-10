BELFAST (dpa-AFX) - In Nordirland verschärft sich nach Ablauf einer Frist zur Regierungsbildung die politische Krise. Weil sich die beiden wichtigsten Parteien bis Freitag nicht in der vorgegebenen Zeit auf eine Einheitsregierung einigen konnten, steuert die britische Provinz nun auf die zweite Wahl innerhalb eines Jahres zu. Die britische Zentralregierung dürfte noch an diesem Freitag eine baldige Neuwahl ankündigen. Als möglicher Termin gilt der 15. Dezember.

Doch Experten sind überzeugt, dass auch die nächste Abstimmung nicht zu einer Lösung führen wird. Vielmehr wird in Belfast erwartet, dass sich die Fronten verhärten. Der früheren Bürgerkriegsprovinz droht ein Teufelskreis. Im kleinsten Landesteil des Vereinigten Königreichs mit gut 1,9 Millionen Einwohnern geht es um Religion, Demografie und die Rolle zwischen Großbritannien und Irland.