JEFFERIES stuft BBVA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Die Kennziffern der spanischen Großbank hätten die Erwartungen insgesamt solide übertroffen, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Während es in Argentinien und der Türkei teils schwächer ausschaue, sollten die Stärke in Mexiko und die verbesserte Vermögensqualität bei den Anlegern gut ankommen./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2022 / 01:42 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2022 / 01:42 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 5,263EUR an der Börse Tradegate.