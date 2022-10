JEFFERIES stuft Safran auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Die Erlöse des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns hätten die Konsensschätzungen um rund 5 Prozent übertroffen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Zudem blicke das Unternehmen nun optimistischer aufs Gesamtjahr./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2022 / 01:58 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2022 / 01:58 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 112,2EUR an der Börse Tradegate.