Lkw und Seeschiffe wichtigste Transportmittel im Außenhandel

WIESBADEN (ots) -



- Lkw-Verkehr dominiert im Handel mit anderen EU-Mitgliedstaaten

- Im Handel mit Nicht-EU-Staaten sind Seeschiffe das wichtigste Transportmittel

- Exporte nach Russland werden zu vier Fünfteln über die Straße bewegt



Von Januar bis August 2022 wurden 395,0 Millionen Tonnen Waren nach Deutschland

importiert und 250,7 Millionen Tonnen Waren aus Deutschland exportiert. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, kamen 62,9 % (248,3 Millionen

Tonnen) der Importe aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU),

direkt aus Staaten außerhalb der EU (Drittstaaten) wurden 37,1 % der Waren

(146,7 Millionen Tonnen) importiert. An den deutschen Exporten hatte der Handel

mit EU-Staaten einen Anteil von 74,8 % (187,4 Millionen Tonnen) und 25,2 % der

Waren (63,3 Millionen Tonnen) wurden direkt in Drittstaaten exportiert. Während

im Handel innerhalb der EU die meisten Waren in Lkw über die Straße

transportiert wurden, war im Handel mit Drittstaaten der Seeweg dominierend. Die

Menge der per Bahn oder Flugzeug transportierten Waren war im gesamten

Außenhandel vergleichsweise gering.