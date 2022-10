Amazon und Meta mit Abverkäufen, die man als Tech-Crash bezeichnen muß - faktisch werden jetzt sehr hohe Bewertungen und Zukunfts-Erwartungen der weniger guten wirtschaftlichen Realität angepaßt, zumal die Fed-Geldpolitik nun auch für Unternehmen wie Amazon und Meta zum Problem wird. Dass wir heute vermutlich keinen schwarzen Freitag (also einen Crash) erleben, liegt an Apple, dessen Zahlen ok waren. Dennoch haben die Aktienmärkte nun eine Chance, sich zu stabilisieren: die buybacks beginnen ab heute wieder stark zuzunehmen, und der Druck auf die Fed aus der US-Politik wird immer größer. Daher ist damit zu rechnen, dass Powell sich nächste Woche weniger hawkish zeigen wird. Die Anleihemärkte beginnen das nun bereits einzupreisen..

Hinweise aus Video:

1. Nasdaq 100 auf den Spuren des Nikkei 225? Wachstum geht zu Ende

2. Goldpreis: Die nächsten 7 Tage entscheiden über die Richtung

