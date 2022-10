Laut einer im täglich erscheinenden BNP Paribas-Newsletter „DailyEdelmetall“ veröffentlichten Analyse besteht beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157) die Chance auf eine Trendwende. Hier die kurze Analyse:

„Rückblick: Mit zwei gleichlangen Abwärtsstrecken brach der Goldpreis zweimal in den letzten Wochen an den Support bei 1.615 USD ein und konnte ihn auch zweimal verteidigen. Zuletzt wurde dieser potenzielle bullische Doppelboden mit dem Bruch einer steilen Abwärtstrendlinie und dem Anstieg über den Widerstand bei 1.640 USD nach oben verlassen. Aktuell kann sich der Goldpreis unweit der Ausbruchsmarke in einer Seitwärtsbewegung stabilisieren.