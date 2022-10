BELLEVUE (dpa-AFX) - Wegen eines fortgesetzt kräftigen Kundenzustroms hat die Telekom-Tochter T-Mobile US die Wachstumsprognose abermals erhöht. T-Mobile-Chef Mike Sievert sprach bei Vorlage der Resultate für das dritte Quartal vom bislang stärksten Anstieg der Vertragskundenzahl in der Unternehmensgeschichte. Er geht jetzt davon aus, das Geschäftsjahr mit netto 6,2 bis 6,4 Millionen neuen Vertragskunden abzuschließen. Das teilte T-Mobile am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit. Zuvor lag das Jahresziel bei 6,0 bis 6,3 Millionen. Bei den Anlegern an der Börse kam das gut an.

Die T-Mobile-Papiere kletterten in New York nachbörslich um mehr als drei Prozent auf 145,52 US-Dollar, womit sich die jüngste Erholung fortzusetzen scheint. Damit würde dann auch das Rekordhoch von gut 150 Dollar aus dem Sommer 2021 wieder in den Blick rücken. Im Sog der US-Tochter stiegen die Aktien der Deutschen Telekom am Freitagvormittag an der Dax-Spitze um 1,67 Prozent auf 18,98 Euro.